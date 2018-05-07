НАПК внесло предписание Супрун и требует расследования
7 мая, 2018, 12:34
Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание и.о министра здравоохранения Ульяне Супрун относительно конфликта интересов у ее подчиненного
Об этом говорится на сайте НАПК.
По результатам проверки агентства, директор Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александр Ларин имел в подчинении в штате свою жену.
Он нарушил требования статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", не сообщив МОН о наличии потенциального конфликта интересов.
Согласно предписания, НАПК требует по данному факту провести служебное расследование.
- Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину относительно увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с занимаемой должности.
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что кандидатуру нового главы МОН объявят после окончания соответствующих дискуссий с коалицией.
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