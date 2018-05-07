НАПК внесло предписание Супрун и требует расследования

7 мая, 2018, 12:34

Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание и.о министра здравоохранения Ульяне Супрун относительно конфликта интересов у ее подчиненного

Об этом говорится на сайте НАПК.

По результатам проверки агентства, директор Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александр Ларин имел в подчинении в штате свою жену.

Он нарушил требования статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", не сообщив МОН о наличии потенциального конфликта интересов.

Согласно предписания, НАПК требует по данному факту провести служебное расследование.