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НАПК внесло предписание Супрун и требует расследования

Александр Ларин
Александр Ларин
фото: tsn
Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание и.о министра здравоохранения Ульяне Супрун относительно конфликта интересов у ее подчиненного

Об этом говорится на сайте НАПК.

По результатам проверки агентства, директор Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александр Ларин имел в подчинении в штате свою жену.

Он нарушил требования статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", не сообщив МОН о наличии потенциального конфликта интересов.

Согласно предписания, НАПК требует по данному факту провести служебное расследование.

  • Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину относительно увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с занимаемой должности.
  • Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что кандидатуру нового главы МОН объявят после окончания соответствующих дискуссий с коалицией.

 

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