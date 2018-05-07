Нападение на киборга в Киеве организовал гражданин России, - СБУ

7 мая, 2018, 07:38

Правоохранители установили, что организатором нападения на киборга Дмитрия Вербича в Киеве является гражданин России

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В ведомстве напомнили, что второго мая эта группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО – защитника Донецкого аэропорта, который потерпел ножевое ранение.

Выяснилось, что большинство нападавших выехало в Харьков, где шестерых из них накануне задержали правоохранители.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше. Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев", - подытожили в СБУ.