Нападение на киборга в Киеве организовал гражданин России, - СБУ
7 мая, 2018, 07:38
Правоохранители установили, что организатором нападения на киборга Дмитрия Вербича в Киеве является гражданин России
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
В ведомстве напомнили, что второго мая эта группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО – защитника Донецкого аэропорта, который потерпел ножевое ранение.
Выяснилось, что большинство нападавших выехало в Харьков, где шестерых из них накануне задержали правоохранители.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше. Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев", - подытожили в СБУ.
- 1 мая в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения.
- Впоследствии правоохранители обнародовали фотографии людей, которые вероятно причастны к нападению на Вербича.
- Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 7 лет лишения свободы.
- Также сам Вербич рассказал, что произошло во время нападения на него неизвестных в масках.
- 6 мая в Харькове задержали группу из 6 молодых людей, которые перед этим в Киеве совершили нападение на Вербича. Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России.
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