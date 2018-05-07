Нападение на киборга: прокуратура объявила подозрение россиянину, который бежал в Польшу

7 мая, 2018, 20:38

Киевская прокуратура объявила подозрение еще одному участнику нападения на бойца АТО на Подоле

Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

Киевская прокуратура сообщила о подозрении 23-летнему россиянину, который в группе с другими злоумышленниками, совершил нападение на участника АТО в Киеве на Подоле.

Установлено, что злоумышленник пересек границу в сторону Польши. В связи с этим фигуранту заочно сообщено о подозрении по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений" и "Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц".