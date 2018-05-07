Нападение на киборга: прокуратура объявила подозрение россиянину, который бежал в Польшу
Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.
Установлено, что злоумышленник пересек границу в сторону Польши. В связи с этим фигуранту заочно сообщено о подозрении по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений" и "Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц".
Кроме того, подготовлено ходатайство о разрешении на его задержание с целью поводу в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются иные участники преступной группы.
Напомним, 1 мая в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения.
Правоохранители обнародовали фотографии людей, которые вероятно причастны к нападению на Вербича. 6 мая их задержали в Харькове . Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России.
Правоохранители установили, что организатором нападения на киборга Дмитрия Вербича в Киеве является гражданин России.
Впоследствии стало известно, что участница вооруженного нападения на военнослужащего АТО Дмитрия Вербича Екатерина Лапинськая оказалась дочерью чиновника Минобороны Украины.
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