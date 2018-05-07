Нападающего на Найема могут экстрадировать из Азербайджана нескоро, - ГПУ

7 мая, 2018, 08:21

Украинские правоохранители на этой неделе направят в Азербайджан запрос на выдачу Магомеда-Амина Саитова, которого подозревают в нападении на депутата Мустафу Найема

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что запрос на выдачу правонарушителя будет направлен в течение этой недели, однако процесс экстрадиции будет продолжаться еще минимум несколько месяцев.

"Это все вопросы, к сожалению, достаточно трудно предсказать, поскольку это зависит от отдельной ситуации. Мы находимся в контакте с коллегами из Азербайджана", - отметил Енин.

По его словам, 5 мая должен был состояться суд, в рамках которого Саитову должны были избрать меру пресечения, однако украинским правоохранителям о результатах судебного заседания пока неизвестно.

"Есть перечень условий, которые могут воспрепятствовать экстрадиции. Пребывание лица в гражданстве той или иной страны, например, наличие статуса политического беженца, или ряд мотивов, предусмотренных двусторонними и многосторонними конвенциями", - подытожил Енин.