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Нападающего на Найема могут экстрадировать из Азербайджана нескоро, - ГПУ

Украинские правоохранители на этой неделе направят в Азербайджан запрос на выдачу Магомеда-Амина Саитова, которого подозревают в нападении на депутата Мустафу Найема

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что запрос на выдачу правонарушителя будет направлен в течение этой недели, однако процесс экстрадиции будет продолжаться еще минимум несколько месяцев.

"Это все вопросы, к сожалению, достаточно трудно предсказать, поскольку это зависит от отдельной ситуации. Мы находимся в контакте с коллегами из Азербайджана", - отметил Енин.

По его словам, 5 мая должен был состояться суд, в рамках которого Саитову должны были избрать меру пресечения, однако украинским правоохранителям о результатах судебного заседания пока неизвестно.

"Есть перечень условий, которые могут воспрепятствовать экстрадиции. Пребывание лица в гражданстве той или иной страны, например, наличие статуса политического беженца, или ряд мотивов, предусмотренных двусторонними и многосторонними конвенциями", - подытожил Енин.

  • Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
  • Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
  • Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
  • Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
  • Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на Найема.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении Найема.
  • Впоследствии правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали Магомеда Саитова, которого подозревают в избиении Найема.
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