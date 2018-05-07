На инаугурации Путина произошел конфуз: флаг не могли поднять над Кремлем

7 мая, 2018, 19:53

В России произошел конфуз с поднятием государственного флага над Кремлем во время прямой трансляции инаугурации президента РФ Владимира Путина

По замыслу организаторов, его должны были поднять во время исполнения гимна, однако ответственные за это военные не смогли выполнить задание вовремя, сообщает "Новое время".

В свою очередь режиссер трансляции после пары неудачных планов с приспущенным штандартом, решил показать поднятый флаг уже на другой башне.

Отметим, что по мировой традиции, уходящей своими корнями еще в 17 век, приспущенный флаг означает траур.