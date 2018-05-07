На Волыни шахтеры прекратили работу из-за задолженности по зарплате

7 мая, 2018, 16:00

Горняки шахты №9 "Нововолынская №9" (ГП "Волыньуголь") вновь прекратили работу в знак протеста против невыплаты зарплаты

Об этом сообщил глава "Независимого профсоюза горняков Украины" (НПГУ) Михаил Волынец в Facebook.

"Сегодня горняки шахты №9" Нововолынская "ГП" Волыньуголь "прекратили работу в первую смену и движутся от шахты до центра города, где находится управление объединения. Ранее мы сообщали, что "смотрящий" Андрей Венгрин вместе со своей марионеткой и.о. генерального директора ГП "Волыньуголь" Андреем Пилипьюком решили наказать горняков шахты "№9 НВ", шахтерам не выплатили 80% зарплаты за март месяц, а работники непромышленной группы до сих пор не получили зарплату в полном объеме за февраль ", - говорится в сообщении .

В 2017 году горняки шахты "Нововолынская №9" несколько раз бастовали и протестовали из-за невыплаты зарплат. В текущем году работа шахты останавливалась из-за нехватки оборудования.

По словам Волынца, задолженность по выплате зарплаты на государственных шахтах составляет более 740 млн грн.

"Месячный фонд зарплаты на предприятиях государственной собственности, на угольных шахтах, составляет 530 млн грн. Численность работников, занятых на государственных шахтах, составляет 41 тыс. людей. Общая задолженность по заработной плате составляет 740 млн грн", - заявил он, передает “Интерфакс-Украина”.