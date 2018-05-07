На Киевщине школьник убил товарища во время проводов в армию

7 мая, 2018, 13:11

На Киевщине, в селе Петропавловская Борщаговка, 16-летний ученик смертельно ранил своего 15-летнего товарища

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Киевской области.

Известно, что компания молодежи провожала в армию знакомого в местном кафе. Около полуночи двое несовершеннолетних начали ссориться, и в результате один нанес смертельное ранение другому.

На месте трагедии нашли орудие преступления - раскладной нож.

Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. Люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему. Но врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Парень задержан в порядке ст.208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Сейчас продолжается досудебное расследование.