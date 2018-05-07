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На Киевщине школьник убил товарища во время проводов в армию


фото: lenta312
На Киевщине, в селе Петропавловская Борщаговка, 16-летний ученик смертельно ранил своего 15-летнего товарища

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Киевской области.

Известно, что компания молодежи провожала в армию знакомого в местном кафе. Около полуночи двое несовершеннолетних начали ссориться, и в результате один нанес смертельное ранение другому.
На месте трагедии нашли орудие преступления - раскладной нож.

Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. Люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему. Но врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Парень задержан в порядке ст.208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

 

  • Напомним, 18 апреля в закарпатском селе Нижняя Апша местные жители 8:00 блокировали трассу международного значения Мукачево-Рогатин из-за резонансного убийства 9-классника.
  • Убийство произошло 14 марта 2018. 14-летний житель поселка у себя дома поссорился с товарищем и нанес ему несколько ударов ножом в шею. От полученных ранений 9-классник умер на месте.
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