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На Харьковщине двое мужчин пытались попасть в Россию через "Стену" на границе


фото: dpsu.gov.ua
На Харьковщине пограничники поймали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Россией

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГНС.

6 апреля на участке отдела Дергачи пограничники задержали мужчину без документов, удостоверяющих лицо. Он пытался незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Токаревка. Со слов нарушителя, он является гражданином Украины.

Другой случай произошел ночью 7 мая. Задержали гражданина Беларуси 1986 года рождения. Он пытался незаконно пересечь границу в районе Казачьей Лопани.

Обоих нарушителей обнаружили с помощью камер видеонаблюдения и обустройству участка инженерными сооружениями.

На мужчин составили материалы об административных правонарушениях, после чего материалы направят в суд.

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