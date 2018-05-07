На Донбассе за день прибавилось раненых бойцов ВСУ

7 мая, 2018, 13:45

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 6 мая 2018 года, погиб один украинский военнослужащий, еще 6 военных пострадали

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает “РБК-Украина".

"За минувшие сутки на линии соприкосновения зафиксировано обострение ситуации со стороны боевиков оккупационных администраций РФ. Враг активно применял минометы, танки, артиллерию, гранатометы. Также велись обстрелы гражданской инфраструктуры. Вследствие вражеских обстрелов за минувшие сутки трое наших защитников были ранены, еще один военнослужащий объединенных сил получил боевое травмирования", - сообщил Гуцуляк.

Кроме этого, спикер отметил, что по информации пресс-центра ООС, 6 мая во время патрулирования района обороны группа украинских военных попала в засаду на Горловском направлении.

"На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, в результате подрыва БМП один наш военнослужащий погиб, двое были ранены. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта объединенных сил, по боевикам диверсионно-разведывательной группы был открыт огонь. После короткого огневого столкновения резервная группа наших защитников приступила к преследованию противника, во время которого трое боевиков были уничтожены. Подразделения объединенных сил были приведены в полную боевую готовность", - сообщил Гуцуляк.

Всего, в течение минувших суток, 6 мая, российско-оккупационные войска совершили 80 обстрелов подразделений объединенных сил. Военные ООС более 30 раз открывали огонь в ответ.