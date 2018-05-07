На Донбассе 80 обстрелов за сутки: Погиб боец ВСУ, еще четверо - ранены

7 мая, 2018, 07:21

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб на Донбассе, еще четверо военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки ситуация на Донбассе обострилась, боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Российско-оккупационные войска 80 раз нарушали Минские соглашения.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино. Враги 22 раза били из артиллерии и минометов, 2 раза - из танка. Подразделения ВСУ давали адекватный ответ и вели активную оборону.

"Во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действует на Горловском направлении. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта. После короткого огневого столкновения, резервная группа преследовала противника, во время которого трое боевиков были уничтожены на линии соприкосновения", - подчеркнули в ведомстве.

Вчера оккупанты дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенные пункты Зайцевое и Никольское, что на окраине города Горловка Донецкой области. А этой ночью враг проявлял активность на Луганском и Донецком направлениях.

"Во время активных оборонительных боевых действий за прошедшие сутки потери Объединенных сил составили один погибший и четыре раненых. Сейчас раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь в госпитале. По данным разведки, противник понес потери: три оккупанта уничтожено и 5 ранены", - подытожили в штабе.