Мустафе Найему после нападения предоставили госохрану
7 мая, 2018, 15:37
Нардепу от "Блока Петра Порошенко" Мустафе Найему, на которого совершили нападение 30 апреля, предоставили государственную охрану
Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
"В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа-Маси Найем обеспечен физической охраной сотрудниками полиции на тот период, который мы посчитаем необходимый", — отметил Князев.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
- Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
- Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
- Позже чеченская диаспора заявила, что Найем сам спровоцировал конфликт.
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