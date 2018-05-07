Мэр Харькова требует взять под охрану советские памятники
Об этом он написал на своей странице в Facebook, после того, как неизвестные активисты разрушили бюст советского военачальника Георгия Жукова.
"Сегодня ночью "доморощенные декомунизаторы" снова попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, которые прошли Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлен", - написал он.
Кернес также сообщил, что уже обратился к руководству местной полиции, “ чтобы они все-таки не дали возможности горе-"патриотам" испортить харьковчанам День памяти и примирения и День победы, что приближаются”.
Мэр требует круглосуточную охрану памятников, монументов, братских захоронений тех, кто “боролся с фашизмом”.
- Напомним, в ночь на 6 мая неизвестные в масках повалили памятник полководцу Георгию Жукову, который находился в начале проспекта Петра Григоренко в Харькове.
- Ранее активисты требовали демонтировать памятник Жукову, однако он включен в реестр монументального искусства и не подпадает под действие закона о декоммунизации.
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