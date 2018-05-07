Массовые смерти заключенных: руководителей тюрем проверят на добропорядочность

7 мая, 2018, 17:29

134 руководителя пенитенциарных служб будут проходить проверку на добропорядочность в связи с показателем смертности заключенных в 2017 году

Действующий трудовой кодекс дает широкие возможности уволенным сотрудникам восстанавливаться через суд. Поэтому отныне все руководители колоний будут проходить проверку на добропорядочность. С теми работниками, которые ее не пройдут - не будут продолжать рабочее соглашение.

Об этом сообщает Еспресо.ТV

Ранее сообщалось, что в учреждениях пенитенциарной системы Украины в течение 2017 умерли 568 заключенных. За этот же период суды вынесли 56 обвинительных приговоров сотрудникам этой системы.

По состоянию на 20 апреля 2018 умер 151 заключенный.

Национальный центр правозащиты обнародовал причины смертей в тюрьмах. Больше всего людей умерли в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы (154 человека), на втором месте - СПИД (112 человек), болезни ЦНС (78 человек). Больше всего заключенных умерли в исправительных колониях (178 человек) и следственных изоляторах (164 человека). В многопрофильных и туберкулезных больницах умерли 148 и 68 человек соответственно.

Всего в Украине 148 учреждений лишения / ограничения свободы.