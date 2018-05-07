Макрон предупредил Трампа об угрозе войны в случае выхода из ядерного соглашения с Ираном

7 мая, 2018, 13:16

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил президента США Дональда Трампа, что выход Америки из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне

Об этом сообщает Reuters.

"Мы откроем ящик Пандоры. Это может повлечь войну. Я не думаю, что Трамп хочет войны", - заявил Макрон.

О рисках, связанных с выходом из ядерного соглашения, также заявил глава Комитета Палаты по вопросам вооруженных сил США Мак Торнберри, который также входит в Совет по международным отношениям.

По его словам, выход из соглашения 2015 года был бы ошибочным решением. Торнберри предлагает работать над усовершенствованием пунктов ядерного соглашения с европейскими партнерами.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран готов ответить на любой шаг США в отношении ядерного соглашения.