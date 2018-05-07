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Макрон предупредил Трампа об угрозе войны в случае выхода из ядерного соглашения с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил президента США Дональда Трампа, что выход Америки из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне

Об этом сообщает Reuters.

"Мы откроем ящик Пандоры. Это может повлечь войну. Я не думаю, что Трамп хочет войны", - заявил Макрон.

О рисках, связанных с выходом из ядерного соглашения, также заявил глава Комитета Палаты по вопросам вооруженных сил США Мак Торнберри, который также входит в Совет по международным отношениям.

По его словам, выход из соглашения 2015 года был бы ошибочным решением. Торнберри предлагает работать над усовершенствованием пунктов ядерного соглашения с европейскими партнерами.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран готов ответить на любой шаг США в отношении ядерного соглашения.

  • "Соединенные Штаты допустят ошибку, если выйдут из соглашения. Если США примут такое решение, они пожалеют, как никогда в истории", - заявил Роухани.
  • Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерного соглашения от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.
  • Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерное соглашение с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретению ядерного оружия Тегераном.
  • В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе заявил, что его страна не будет вести переговоры об изменении ядерной сделки от 2015 года.
  • А представитель юридической команды президента США Рудольф Джулиани заявил о том, что Дональд Трамп хочет сменить правящий режим в Иране.

 

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