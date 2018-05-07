Лондон и Берлин призвали Трампа не выходить с иранского ядерного соглашения

7 мая, 2018, 15:49

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не отказываться от иранского ядерного соглашения, заявив, что это "было бы ошибкой"

Об этом говорится в колонке Джонсона на New York Times.

Министр утверждает, что "только Иран выиграет" после отказа от ядерных ограничений.

"Мы имеем все возможности для обеспечения того, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия, этот договор имеет наименьшее количество недостатков", - написал он.

Джонсон добавил, что соглашение "имеет недостатки, конечно, но я убежден, их можно исправить". Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что Великобритания вместе с США, Францией и Германией, могла бы добиться этого.

Глава МИД напомнил, что сделка должна была наложить ограничения на ядерную программу Ирана и "теперь, когда эти наручники на месте, я не вижу никаких преимуществ в том, чтобы отбросить их в сторону", добавив, что "наручники" должны быть улучшены.

В свою очередь, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) напомнил о последствиях прекращения ядерного соглашения с Ираном. В воскресенье, 6 мая, Штайнмайер напомнил в интервью немецким СМИ слова бывшего госсекретаря США Джона Керри, который сказал, подписывая соглашение с Ираном: "Мы должны понимать, что этой подписью мы, вероятно, предотвратили войны".

"Нужно помнить, что могло произойти, если эта сделка развалится, а на Ближнем Востоке начнется новый этап гонки вооружений", - добавил Штайнмайер. Глава Германии также объяснил, что заставляет его беспокоиться. "Не то, что я вижу президента, который иногда пишет раздражающие твиты", - сказал Штайнмайер. Его волнует то, что американская администрация больше не рассматривает нас как часть мирового сообщества".

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерного соглашения от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран готов ответить на любой шаг США в отношении ядерного соглашения.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерное соглашение с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе заявил, что его страна не будет вести переговоры об изменении ядерного соглашения от 2015 года.

А представитель юридической команды президента США Рудольф Джулиани заявил о том, что Дональд Трамп хочет сменить правящий режим в Иране.