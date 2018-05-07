Легковушка так спешила опередить грузовик, что устроила ДТП на Южном мосту в Киеве
7 мая, 2018, 22:46
В Киеве на Столичном шоссе в направлении Конча-Заспы водитель ДЭУ влетел в отбойник
Как рассказалВартовым. Еспресо водитель автомкисера, он двигался во второй полосе, как вдруг слева вылетел автомобиль, и пытался резко повернуть перед грузовиком на заезд на Южный мост. Но его сзади догнал миксер и вытолкнул ДЭУ в отбойник.
Водитель не успел выставить знаки аварийной остановки, как в заднюю часть миксера врезался еще один черный "ДЭУ Ланос", который после столкновения залетел вперед грузовика. Серьезных повреждений никто не получил, помощь обоим водителям оказана на месте.
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