7 мая, 2018, 16:50

Компания "Ласунка" подтвердила, что все самые строгие требования безопасности системы управления пищевыми продуктами выполняются, а это, в свою очередь, означает, что вся готовая продукция является качественной и безопасной для потребителей

Food Safety System Certification 22000 является самой надежной международной схемой сертификации систем управления безопасностью пищевых продуктов в цепи поставок, которая отвечает стандартам ISO 22000: 2005, ISO / TS 22002-1: 2009 и дополнительным требованиям FSSC 22000, признанным во всем мире

Сертификатом FSSC 22000 могут похвастаться немногие предприятий-производителей в сфере производства продуктов питания в Украине.

Среди производителей мороженого - компания ООО "Ласунка", которая одной из первых обратилась к официальному представителю компании "DQS CFS GmbH", которая является мировым лидером сертификационных услуг в Украине - МЦК "ПРИРОСТ" (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА "ПРИРОСТ").

Во время сертификационного аудита были проверены все подразделения предприятия компании, контролю подлежали как соблюдение санитарно-гигиенических норм при производстве продукции, технологические режимы по ходу производства, так и процесс поступления сырья на предприятие, его качество и безопасность, включительно с проверкой собственно сырьевых поставщиков. Строжайше проверялось ведение всей надлежащей документации, проводился опрос персонала на знание требований FSSC 22000.

Таким образом, компания "Ласунка" подтвердила, что все самые суровые требования системы менеджмента безопасности пищевых продуктов выполняются, работа всех задействованных в системе служб происходит под контролем группы безопасности пищевых продуктов и действует четко и слаженно.

Полученный предприятием Сертификат будет действовать в течение 3-х лет. Его действие будет сопровождаться ежегодным надзорным аудитом со стороны компании DQS CFS GmbH в качестве подтверждения соблюдения требований схемы сертификации.

Сертификат FSSC 22000, как считает руководство компании "Ласунка", обеспечит долгосрочный успех предприятия из-за непрерывной оценки бизнес-процессов, что, в свою очередь, сложится в устойчивый, отработанный комплекс конкретных обязательств предприятия относительно постоянного анализа требований потребителя, определенности процессов, с последующей демонстрацией последовательного контроля над опасными факторами и процессом их устранения.

Сертификация предприятия, с одной стороны, обеспечила значительное расширение рынка сбыта, позволила ему заключать сделки на поставку продукции со многими странами, а с другой - значительно повысила ответственность за качество и безопасность продукции не только перед отечественными потребителями, но и перед зарубежными.