Киевляне предлагают бесплатное жилье фанатам Лиги чемпионов
7 мая, 2018, 11:21
Жители столицы устроили флешмоб #FreeKyivCouch4Fans, который предполагает бесплатное размещение у себя дома футбольных болельщиков, приехавших на финал Лиги чемпионов
Об этом пишет в Facebook инициатор флеш-моба Rus.Ball.
Киевляне начали это движение после того, как узнали о заоблачном повышении цен на проживание в отелях.
“Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг”, - написано в сообщении.
Желающим присоединиться к флеш-мобу предлагают запостить свои контакты на английском хештегом #FreeKyivCouch4Fans.
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- Ранее сообщалось, что Укрзализныця предложила болельщикам Лиги чемпионов, которые приедут в Киев 26 мая на финал с участием "Ливерпуля" и "Реала", арендовать комнаты отдыха на вокзалах.
- Президент Петр Порошенко в шутку заявил, что будет селить иностранцев у себя дома из-за отсутствия свободных номеров в столичных отелях.
- Напоминаем, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
- В СМИ неоднократно сообщалось, что цены на проживание в гостиницах на период проведения Лиги чемпионов выросли в 100 раз. Так, номер за 720 грн 26 мая обойдется почти в 100 тыс.
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