Киевляне предлагают бесплатное жилье фанатам Лиги чемпионов

7 мая, 2018, 11:21

Жители столицы устроили флешмоб #FreeKyivCouch4Fans, который предполагает бесплатное размещение у себя дома футбольных болельщиков, приехавших на финал Лиги чемпионов

Об этом пишет в Facebook инициатор флеш-моба Rus.Ball.

Киевляне начали это движение после того, как узнали о заоблачном повышении цен на проживание в отелях.

“Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг”, - написано в сообщении.

Желающим присоединиться к флеш-мобу предлагают запостить свои контакты на английском хештегом #FreeKyivCouch4Fans.

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