Конкурент Uber В США впервые испытали пассажирский дрон SureFly
Об этом пишет Mashable.
Компания Workhorse опубликовала видео, где устройство поднялось в воздух на несколько метров.
"Он разработан, чтобы быть дешевле, безопаснее и легче, чем вертолет. Причина, по которой у каждого нет вертолета в их гараже, связана с этими тремя проблемами. Мы думаем, что если вы сможете купить что-то умеренно недорогое, достаточно легкое и безопасное - то обязательно сделаете это", - отметил директор компании SureFly Стив Бернс.
"Устройство можно будет применить везде, а пользователем может быть фермер, который проверяет свою худобу, водитель "Скорой помощи", который будет способен попасть на место происшествия быстрее, их можно использовать как воздушное такси или просто транспортное средство для тех, кто не хочет томиться в пробках", - добавил Бернс.
Летающее такси использует гибридную силовую установку, включающую бензиновый генератор мощностью 200 лошадиных сил, который питает электромоторы. Разработчики заявляют, что мультилет может нести до 180 кг, а запас хода составляет около 112 километров.
Компания Workhorse впервые представила свой вариант беспилотного летающего такси Surefly на Парижском авиасалоне в июне прошлого года. Провести первый полет SureFly планировалось в январе в рамках выставки Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, однако из-за погодных условий компания была вынуждена отменить демонстрацию.
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