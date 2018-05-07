Конфликт интересов решен еще полгода назад, - Супрун о предписании НАПК
Причиной вынесенного предписания стал возможный конфликт интересов у директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина, который работал совместно с женой. В НАПК отмечают, что МЗ не сообщил об этом.
Ульяна Супрун заявляет, что еще в октябре 2017 года МЗ первым направляло письмо в НАПК в отношении конфликта интересов, после чего Александр Ларин уволил свою жену. В декабре НАПК направило ответ, что нарушения не установлены. В подтверждение своих слов Супрун добавляет переписки с НАПК.
Также, глава МЗ добавила, что служебное расследование, которого требует агентство, проведут.
"Мы проведем служебное расследование, но несмотря на то, что привлечение к дисциплинарной ответственности возможно в течение 6 месяцев с момента совершения нарушения, эффективность такого расследования под вопросом", - отметила и.о. министра.
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