Конфликт интересов решен еще полгода назад, - Супрун о предписании НАПК

7 мая, 2018, 17:14

Конфликт интересов, из-за которого НАПК внесло предписание и.о. министру охраны здоровья Украины Ульяне Супрун, исчерпал себя еще в октябре 2017 года, заявила глава МЗ

Причиной вынесенного предписания стал возможный конфликт интересов у директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина, который работал совместно с женой. В НАПК отмечают, что МЗ не сообщил об этом.

Ульяна Супрун заявляет, что еще в октябре 2017 года МЗ первым направляло письмо в НАПК в отношении конфликта интересов, после чего Александр Ларин уволил свою жену. В декабре НАПК направило ответ, что нарушения не установлены. В подтверждение своих слов Супрун добавляет переписки с НАПК.

Также, глава МЗ добавила, что служебное расследование, которого требует агентство, проведут.

"Мы проведем служебное расследование, но несмотря на то, что привлечение к дисциплинарной ответственности возможно в течение 6 месяцев с момента совершения нарушения, эффективность такого расследования под вопросом", - отметила и.о. министра.