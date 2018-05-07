Когда наносить солнцезащитный крем и как защищаться от жары. 8 советов от Супрун

7 мая, 2018, 12:03

Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала об опасности длительных прогулок под солнцем и дала советы, как защитить себя от жары

Об этом Супрун написала на своей Facebook-странице.

Ультрафиолетовое излучение полезны для здоровья, но длительное пребывание на солнце может навредить организму. Это - один из факторов риска развития рака кожи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3 миллионов случаев рака кожи диагностируется по всему миру ежегодно.

"Обязательно наносите солнцезащитный крем каждый раз, как выходите на улицу. Фонд рака кожи рекомендует каждому, независимо от цвета кожи, используйте солнцезащитный крем не только в период жары, но и в течение всего года", - советует врач.

По рекомендациям Американской академии дерматологии, стоит пользоваться солнцезащитным средством с фактором солнечной защиты не менее 30. Это может быть крем, гель, спрей и прочее. На средствах фактор солнечной защиты обозначают как SPF.

Наносить его лучше за 30 минут до выхода на солнце.

Врач также напомнила базовые правила защиты во время жары:

Находитесь как можно меньше на солнце, особенно, в самую жару - с 11 до 16 часов; Будьте осторожны с загаром. Мы ассоциируем ее со здоровым и красивым видом, на самом же деле, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься"; Носите шляпу, одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей; Будьте внимательны возле водоемов и на пляже. Поверхности отражают солнечные лучи, что увеличивает шанс получить ожоги; Избегайте посещения соляриев. Существуют исследования, что дополнительное ультрафиолетовое излучение повышает риски получения рака кожи; Регулярно проверяйте кожу (родинки, веснушки) и сообщите об изменениях своему врачу; Пейте больше воды; Не оставляйте детей в закрытых автомобилях.