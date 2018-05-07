Хватал за ягодицы: журналистка побила болельщика в прямом эфире
Об этом сообщает News.com.au.
Мария Фернанда Мора вела прямое включение возле стадиона "Акрон", Мексика, когда группа болельщиков вошла в кадр и начала петь.
Мария не растерялась и начала брать у одного них интервью, однако уже через несколько секунд набросилась на фаната с микрофоном.
Уже на следующий день она рассказала в Twitter, что вызвало у нее такую бурную реакцию.
"Что случилось со мной в четверг, случается с тысячами женщин каждый день в общественных местах. Разница лишь в том, что это произошло со мной во время прямого эфира на телевидении, и я решила защитить себя. Моя реакция превратила обычный факт в то вирусное" , - говорится в сообщении.
По словам Мори, во время интервью она почувствовала, что сзади ее кто-то трогает. Сначала журналистка решила, что это случайное трения из-за прыгающих и поющих фанатов.
"Этот парень стал увереннее, я не реагировала и продолжал делать свою работой, протянул свою руку мне между ягодицами еще дважды. Я решила защитить себя", - поделилась Мария.
Несколько известных людей в Мексике отреагировали на ситуацию и прокомментировали инцидент с хэштегом #UnaSomosTodas - одна среди многих.
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