Хватал за ягодицы: журналистка побила болельщика в прямом эфире

7 мая, 2018, 17:40

Журналистка ударила футбольного болельщика во время прямого эфира, потому что он схватил ее за ягодицы

Об этом сообщает News.com.au.

Мария Фернанда Мора вела прямое включение возле стадиона "Акрон", Мексика, когда группа болельщиков вошла в кадр и начала петь.

Мария не растерялась и начала брать у одного них интервью, однако уже через несколько секунд набросилась на фаната с микрофоном.

Уже на следующий день она рассказала в Twitter, что вызвало у нее такую ​​бурную реакцию.

"Что случилось со мной в четверг, случается с тысячами женщин каждый день в общественных местах. Разница лишь в том, что это произошло со мной во время прямого эфира на телевидении, и я решила защитить себя. Моя реакция превратила обычный факт в то вирусное" , - говорится в сообщении.

По словам Мори, во время интервью она почувствовала, что сзади ее кто-то трогает. Сначала журналистка решила, что это случайное трения из-за прыгающих и поющих фанатов.

"Этот парень стал увереннее, я не реагировала и продолжал делать свою работой, протянул свою руку мне между ягодицами еще дважды. Я решила защитить себя", - поделилась Мария.

Несколько известных людей в Мексике отреагировали на ситуацию и прокомментировали инцидент с хэштегом #UnaSomosTodas - одна среди многих.