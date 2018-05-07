Google создала онлайн-игру для поиска смайликов в реальности

7 мая, 2018, 09:59

Компания Google представила игру Emoji Scavenger Hunt, которая работает с помощью нейросети

Об этом говорится в ролике на одном из YouTube-каналов Google.

Цель игры - в поиске эмодзи вокруг себя. Приложение стал примером использования технологий машинного обучения от поисковика.

Запустив игру, вы получаете смайлик с предметом, на который нужно навести камеру. Время ограничено, но с каждой новой находкой его становится немного больше.

Например, если на вашем экране появилось эмодзи с изображением обуви, вы должны навести камеру на свои кроссовки. После этого нейросеть относит правильный ответ и перебрасывает игрока на новый, более сложный уровень, предлагая найти более редкий смайлик.

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На форуме Google появилось несколько сообщений, где пользователи жалуются на сбои в работе нейросети. В основном, они касаются тех, кто уже прошел несколько уровней, и нейросеть не может идентифицировать некоторые объекты. Это означает, что они, несмотря на правильно выполненное задание, не могут продолжить игру.

Emoji Scavenger Hunt - эксперимент Brand Studio и команды PAIR. По их словам, это первый проект такого рода, поэтому иногда функции распознавания могут работать со сбоями.

Игра доступна на официальном сайте бесплатная и не требует лишней памяти на телефоне - разработчики сделали так, чтобы игра запускалась в браузере и не обрабатывала данные на серверах Google.

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