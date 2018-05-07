Глава ЦРУ Геспел чуть не отказалась от должности из-за скандала с пытками заключенных, - СМИ
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.
Согласно данных, предложение Геспел о снятии кандидатуры было вызвано растущей обеспокоенностью ее сторонников, из-за того, что сотрудники Белого дома не были уверены в ее назначении на должность.
По данным СМИ, в пятницу Белый дом вызвал женщину на встречу, чтобы обсудить ее прежние методы проведения допросов, некоторые из которых были запрещены и считаются пытками.
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Источники издания говорят, что Геспел тогда заявила администрации Дональда Трампа, что она откажется от должности, чтобы избежать грубых слушаний в комитете Сената по разведке, чтобы своими показаниями не нанести вред ЦРУ.
- Напомним, 26 апреля экс-вице-директор Центрального разведывательного управления США Джина Геспел официально возглавила ведомство.
- Ранее президент США Дональд Трамп уволил с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео.
- На должность директора ЦРУ президент США назначил Джина Геспел, которая ранее была первым заместителем главы ведомства. Геспел имеет 30-летний опыт работы в ЦРУ и стала первой в истории женщиной, возглавившей это ведомство.
- Майк Помпео заявил, что санкции, наложенные на Россию из-за агрессии в Украине, должны оставаться в силе.
- 26 апреля Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США.
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