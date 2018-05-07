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Глава ЦРУ Геспел чуть не отказалась от должности из-за скандала с пытками заключенных, - СМИ


фото: time
Кандидат на должность главы американского ЦРУ Джина Геспел могла отказаться от должности из-за скандала из-за информации о том, что она ранее проводила допрос заключенных с применением пыток

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно данных, предложение Геспел о снятии кандидатуры было вызвано растущей обеспокоенностью ее сторонников, из-за того, что сотрудники Белого дома не были уверены в ее назначении на должность.

По данным СМИ, в пятницу Белый дом вызвал женщину на встречу, чтобы обсудить ее прежние методы проведения допросов, некоторые из которых были запрещены и считаются пытками.

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Источники издания говорят, что Геспел тогда заявила администрации Дональда Трампа, что она откажется от должности, чтобы избежать грубых слушаний в комитете Сената по разведке, чтобы своими показаниями не нанести вред ЦРУ.

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