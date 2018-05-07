Генпрокуратура получила доступ к информации о доходах Данилюка в британских компаниях

7 мая, 2018, 18:44

Печерский райсуд Киева предоставил следователям и прокурорам ГПУ доступ к информации о доходах министра финансов Александра Данилюка, полученных у британских компаниях CEE Investment&;Advisory LLP и Rurik Real Estate Investment Limited

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает "РБК-Украина".

"У нас есть к нему производства по неуплате налогов", - сказала Сарган, комментируя цель предоставления доступа.

По решению суда от 27 апреля 2018 года, ГПУ получила доступ к информации о месте регистрации Данилюка и его жены, которые согласно имеющейся информации проживали и работали на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в период с 2004 по 2017 годы.

Также получен доступ к данным реестра движимого и недвижимого имущества, которое принадлежало и принадлежит Данилюку с женой с 2004 по 2017 годы и сведениям о начисленных доходах и уплаченных с них налогов, в том числе выплаченные Данилюку как основателю CEE Investment & Advisory LLP и директору Rurik Real Estate Investment Limited.

Кроме того, суд предоставил доступ к сведениям о других предприятиях, где учредителем, акционером, директором является или был Данилюк или его жена. В своем ходатайстве прокурор подчеркнул, что информация, необходимая ему в расследовании, является банковской тайной и иначе, чем получить доступ, ознакомиться с ней нельзя.