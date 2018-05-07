Евровидение-2018: MELOVIN проигнорировал российских журналистов

7 мая, 2018, 20:18

Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN проигнорировал российских журналистов во время официального открытия конкурса

Об этом сообщает ТСН.

Представитель Украины на Евровидении Melovin вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

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Также Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перекинулся несколькими фразами с представителем Беларуси ALEKSEEV и гитаристом из Германии.