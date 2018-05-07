 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Евровидение-2018: MELOVIN проигнорировал российских журналистов

Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN проигнорировал российских журналистов во время официального открытия конкурса

Об этом сообщает ТСН.

Представитель Украины на Евровидении Melovin вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

Читайте также: Евровидение-2018: Где и когда смотреть первый полуфинал

Также Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перекинулся несколькими фразами с представителем Беларуси ALEKSEEV и гитаристом из Германии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2018 понедельник

больше новостей

7 мая, 2018 понедельник

6 мая, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать