Евровидение-2018: MELOVIN проигнорировал российских журналистов
7 мая, 2018, 20:18
Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN проигнорировал российских журналистов во время официального открытия конкурса
Об этом сообщает ТСН.
Представитель Украины на Евровидении Melovin вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.
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Также Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перекинулся несколькими фразами с представителем Беларуси ALEKSEEV и гитаристом из Германии.
- 7 мая появились первые фотографии с "красной дорожки" Евровидения-2018 в Лиссабоне.
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