Евровидение-2018: Где и когда смотреть первый полуфинал

7 мая, 2018, 11:47

Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2018" состоится 8 мая в Лиссабоне (Португалия). Транслировать его будут три украинские телеканала

Об этом сообщает Радіо Свобода.

В прямом эфире Евровидения можно посмотреть на каналах "UA: Первый", "UA: Крым" и СТБ. Трансляция начнется в 22:00.

8 мая на сцене "Евровидения" выступит украинский певец ALEKSEEV, представляющий Беларусь, и еще 18 артистов:

Aisel (Азербайджан) с песней "X My Heart".

Ari Ólafsson (Исландия) с песней "Our Choice".

Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall".

Sennek (Бельгия) с песней "A Matter Of Time".

Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me".

Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней "When We're Old".

Netta (Израиль) с песней "TOY".

ALEKSEEV (Беларусь) с песней "FOREVER".

Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza".

EQUINOX (Болгария) с песней "Bones".

Eye Cue (БЮРМ) с песней "Lost and Found".

Franka (Хорватия) с песней "Crazy".

Cesár Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You".

Yianna Terzi (Греция) с песней "Oneiro Mou".

Saara Aalto (Финландия) с песней "Monsters".

Sevak Khanagyan (Армения) с песней "Qami".

ZiBBZ (Швейцария) с песней "Stones".

Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) с песней «Together».

Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego".

Финал состоится 12 мая. В него войдут 10 исполнителей.