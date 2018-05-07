Эстонию признали самой "западной" из постсоветских стран

7 мая, 2018, 14:58

Американские эксперты признали страны Балтии наиболее вестернизированными из всех государств постсоветского пространства

Об этом говорится в отчете американского Стратегического центра политических и дипломатических решений (StrategEast).

Эстония в рейтинге американских экспертов набрала 93 балла из 100, Литва – 85 баллов. На третьем месте - Латвия с 82 баллами.

Украина в рейтинге занимает шестое место с 54 баллами. Кроме стран Балтии, ее также опережают Грузия (62 балла) и Молдова (56 баллов).

Наименее вестернизированными признали Таджикистан (19,5 балла) и Туркменистан (17,5 балла).

Составляя рейтинг, исследователи оценивали политическую, экономическую, юридическую, культурную ситуацию и образ жизни в 14 странах (Россию в исследование не включали).

В ходе исследования рассматривались данные, полученные в первой половине 2017 года и ранее.