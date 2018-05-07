Экс-глава сельсовета рассказал, как возил в Венгрию закарпатцев голосовать за партию Орбана
Об этом сообщает "Мукачево.net".
Килб рассказал, что ему поручили обеспечить голосование закарпатцами за партийный список Fidesz и кандидата от правящей партии Аттила Тилки в Венгерских селах Саболч-Сатмар-Берег.
Венгерское издание HírTV, близкое к правой партии Jobbik, отмечает, что Килб был одним из многих задействованных в схеме организаторов незаконного голосования. После появления ряда телесюжетов на эту тему скандал приобрел оборотов.
Национальная избирательная комиссия Венгрии приняла жалобу от оппозиционных партий относительно проверки этой информации и назначения перевыборов в 7 приграничных селах. Однако впоследствии в комиссии заявили, что указанные доказательства не могут подтвердить нарушение. Национальная избирательная комиссия официально опровергла информацию о том, что якобы избиратели из Закарпатья могли повлиять на результаты голосования, и возможность массового голосования украинцев в приграничных селах области Саболч-Сатмар-Берег.
В венгерском виборчкоме уверяют, что только венгерские избиратели, которые имеют прописку в Венгрии, могли проголосовать на избирательных округах. Те, кто не имеет прописки, могли голосовать по почте с помощью специального бюллетеня. Были проанализированы данные из 7 приграничных населенных пунктов: Ботпаладь, Фюлешд, Кішпаладь, Шонкад и других. С 1 января 2018 года в этих селах было официально зафиксировано 5882 жителя, в списках избирателей значилось 4502, а проголосовали 2494 человека (62,9 %, что является более низким показателем, чем в среднем по стране).
Однако, по данным исследования Mukachevo.netнемало закарпатских венгров с двойным гражданством имеют фактически фиктивную прописку в Венгрии: живут на Закарпатье, а как граждане Венгрии прописаны в одном из приграничных венгерских сел, поэтому могли голосовать не только по спискам партий, а и за мажоритарного кандидата.
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