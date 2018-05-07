Большинство украинцев хотят интеграции в ЕС, - исследование

7 мая, 2018, 17:33

Наиболее популярным среди украинцев внешнеполитическим вектором является интеграция в ЕС

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, в ответ на вопрос "Каким интеграционным направлением должна идти Украина?" 45,9% респондентов выбрали вариант "Вступление в Европейский Союз".

Вариант "Вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном" поддержали 8,9% опрошенных украинцев.

31,6% опрошенных считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни на вступление в Таможенный союз.

Еще 12,9% не определились со своим мнением, 0,7% отказались отвечать.

В то же время идею вступления в НАТО поддерживают 41,4% респондентов, не поддерживают - 37,8%. 20% респондентов не определились со своим мнением, а 0,9% отказались ответить на вопрос.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 5 по 19 апреля 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.