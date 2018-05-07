Больше часа в соцсетях негативно влияет на самооценку женщин, - психологи

7 мая, 2018, 14:30

Женщины, которые проводят более часа в день в соцсетях, часто недовольны своим телом

Об этом говорится в результатах исследования психолога Мартина Граффа с коллегами из Университета Южного Уэльса, пишет портал Британского психологического общества.

Мартин исследовал связь между временем, затраченным на соцсети и проблемами с восприятием своего тела. В исследовании участвовали 100 женщин.

В респонденток спросили, сколько времени каждый день они проводят в Facebook, Instagram, и Pinterest, и по ответам разделили на четыре группы.

В первую группу попали женщины, которые проводят в соцсетях менее 30 минут в день. Далее этот показатель в каждой группе увеличивался еще на 30 минут. В четвертую группу попали те, кто тратит на соцсети более 90 минут в сутки.

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После этого участникам предоставили серию анкет, в которых надо ответить на вопрос: насколько они согласны с распространенным в обществе видением идеального тела, насколько они обеспокоены мнением окружающих по их тела и или мотивированы они к тренировкам.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые проводят более часа в соцсетях в день, имеют более высокие показатели в этих категориях.

"Мы показали, что частое посещение платформ, где люди выкладывают собственные фотографии для сравнения с другими, связано с нездоровым отношением к телу", - отмечает Мартин Графф.