Более 18% подростков пользуются э-сигаретами, - ВОЗ

7 мая, 2018, 19:23

Почти 20% школьников 13-15 лет используют электронные сигареты

Об этом сообщает Украинский центр контроля над табаком.

Согласно результатам Глобального опроса молодежи о потреблении табака, проведенного при поддержке Всемирной организации здравоохранения в 2017 году, 18,4% школьников в возрасте 13-15 лет (22,6% мальчиков и 14,0% девушек) являются нынешними потребителями электронных сигарет.

"Такой высокий уровень распространенности курения э-сигарет среди подростков является следствием того, что отсутствуют какие-либо законодательные возрастные ограничения относительно реализации этих новых устройств. И одновременно это является серьезной угрозой для здоровья молодого поколения, ведь в Украине нет государственного контроля за содержанием и маркировкой электронных сигарет”, - пояснил Андрей Скипальский, глава правления ОО "Жизнь".

Результаты независимых международных исследований свидетельствуют, что курильщики, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех, по сравнению с теми, кто эти устройства не использует. Кроме того, использование электронных сигарет некурящими (особенно детьми и подростками) приводит к возникновению никотиновой зависимости и повышает риск начать курить обычные сигареты.

В то же время использование э-сигарет повышает риски возникновения: сердечно-сосудистых, онкологических, легочных заболеваний; а также создает угрозу травматизма (сигареты взрываются), отравлений жидкостями для заправки э-сигарет. Опасным является и пассивное курение э-сигарет, особенно для беременных женщин и детей.