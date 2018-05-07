Американские следователи допросили российского олигарха Вексельберга, - СМИ

7 мая, 2018, 22:26

Один из российских олигархов Виктор Вексельберг привлек внимание следствия, которое проводит специальный прокурор США Роберт Мюллер

Об этом сообщает The New York Times.

Вексельберга ранее этого года остановили в аэропорту Нью-Йорка обыскали его электронные устройства и допросили, сообщает информирована лицо. Следователи подошли к олигарху после того, как он вышел из частного самолета около двух месяцев назад.

Нет информации, подозревает ли Мюллер Вексельберга в нарушениях. Вексельберг посещал президентскую инаугурацию Трампа. Заинтересованность следствия в его лице свидетельствует, что спецпрокурор усилил внимание к возможным связям кампании Трампа с российскими олигархами, отмечает издание.

Еще одной возможной сферой заинтересованности Мюллера может быть бизнес Вексельберга на Кипре – стране, которая активно привлекает российские деньги.

Вексельберг, чистое состояние которого Forbes оценивает в $13 миллиардов, преимущественно обрел свои богатства на рынке нефти и металлов. В ходе своего обогащения олигарх поддерживал тесные связи с Кремлем.