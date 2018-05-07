 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

108 пожаров вспыхнуло в жилых домах за минувшие сутки


фото: dsns.gov.ua
За прошедшие сутки в Украине произошло 108 пожаров в жилом секторе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

При этом, впервые за долгое время, обошлись они без смертельных случаев.

"Но не стоит терять бдительности, ведь имеем и пострадавших на протяжении 6 мая. Так, четверо граждан получили ожоги различной степени тяжести и отравления угарным газом”, - говорится в сообщении.

Основной причиной несчастий становится именно собственная халатность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами. Статистика свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми к огненной стихии являются пожилые и одинокие люди, граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях или же многодетные семьи.

Также спасатели напомнили, как необходимо заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений, в частности:

  • следить за состоянием и исправностью электросети;

  • в случае выхода из помещений не осталять включенными телевизоры, утюги, обогреватели, и др;

  • не курить в постели;

  • не оставлять малолетних детей без присмотра, не разрешать им играть со спичками;

  • стараться избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;

  • при использовании печного отопления проверить меры безопасности и исправность печи;

  • не сжигать на территории собственного домохозяйства мусор и остатки прошлогодней растительности, ведь огонь может перекинуться на дом.

6 мая стало известно, что на Луганщине горит 50 га леса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2018 понедельник

больше новостей

7 мая, 2018 понедельник

6 мая, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать