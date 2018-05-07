108 пожаров вспыхнуло в жилых домах за минувшие сутки
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
При этом, впервые за долгое время, обошлись они без смертельных случаев.
"Но не стоит терять бдительности, ведь имеем и пострадавших на протяжении 6 мая. Так, четверо граждан получили ожоги различной степени тяжести и отравления угарным газом”, - говорится в сообщении.
Основной причиной несчастий становится именно собственная халатность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами. Статистика свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми к огненной стихии являются пожилые и одинокие люди, граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях или же многодетные семьи.
Также спасатели напомнили, как необходимо заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений, в частности:
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следить за состоянием и исправностью электросети;
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в случае выхода из помещений не осталять включенными телевизоры, утюги, обогреватели, и др;
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не курить в постели;
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не оставлять малолетних детей без присмотра, не разрешать им играть со спичками;
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стараться избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;
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при использовании печного отопления проверить меры безопасности и исправность печи;
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не сжигать на территории собственного домохозяйства мусор и остатки прошлогодней растительности, ведь огонь может перекинуться на дом.
6 мая стало известно, что на Луганщине горит 50 га леса.
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