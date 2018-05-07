108 пожаров вспыхнуло в жилых домах за минувшие сутки

7 мая, 2018, 14:34

За прошедшие сутки в Украине произошло 108 пожаров в жилом секторе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

При этом, впервые за долгое время, обошлись они без смертельных случаев.

"Но не стоит терять бдительности, ведь имеем и пострадавших на протяжении 6 мая. Так, четверо граждан получили ожоги различной степени тяжести и отравления угарным газом”, - говорится в сообщении.

Основной причиной несчастий становится именно собственная халатность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами. Статистика свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми к огненной стихии являются пожилые и одинокие люди, граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях или же многодетные семьи.

Также спасатели напомнили, как необходимо заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений, в частности:

следить за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не осталять включенными телевизоры, утюги, обогреватели, и др;

не курить в постели;

не оставлять малолетних детей без присмотра, не разрешать им играть со спичками;

стараться избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;

при использовании печного отопления проверить меры безопасности и исправность печи;

не сжигать на территории собственного домохозяйства мусор и остатки прошлогодней растительности, ведь огонь может перекинуться на дом.

6 мая стало известно, что на Луганщине горит 50 га леса.