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Злоумышленники предупредили о минировании трех киевских мостов

Столичные правоохранители получили сообщение о якобы минировании трех мостов через Днепр в Киеве

Об этом со ссылкой на собственные источники передают Вартови.Еспресо.

"Поступила информация, что будут заминированы три моста: метро, Кирпы и железнодорожный. Ждем развитие событий", - говорится в сообщении.

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