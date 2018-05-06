Злоумышленники предупредили о минировании трех киевских мостов

6 мая, 2018, 22:56

Столичные правоохранители получили сообщение о якобы минировании трех мостов через Днепр в Киеве

Об этом со ссылкой на собственные источники передают Вартови.Еспресо.

"Поступила информация, что будут заминированы три моста: метро, Кирпы и железнодорожный. Ждем развитие событий", - говорится в сообщении.