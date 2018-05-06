Злоумышленники предупредили о минировании трех киевских мостов
6 мая, 2018, 22:56
Столичные правоохранители получили сообщение о якобы минировании трех мостов через Днепр в Киеве
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве