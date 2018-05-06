Землетрясение на шахте в Польше: четверо горняков пропали без вести

6 мая, 2018, 13:59

В результате обвала на шахте Зофьювка в местности Ястшембье-Здруй в Польше один шахтер погиб, еще четверо пропали без вести

Как сообщает Радио Польша, в субботу утром, 5 мая, на шахте произошло землетрясение силой почти четыре балла по шкале Рихтера.

С места катастрофы эвакуировали четырех шахтеров, троих в тяжелом состоянии нашли через несколько часов. Один из шахтеров, которого удалось извлечь из-под завалов, скончался.

Под землей на глубине 900 м застряли еще четверо шахтеров. В поисково-спасательной операции задействовали более 200 человек. На глубине 600 м под землей работают 85 спасателей.

Спасатели находятся в постоянном контакте с семьями шахтеров, которые находятся в поиске.