Землетрясение на шахте в Польше: четверо горняков пропали без вести
6 мая, 2018, 13:59
В результате обвала на шахте Зофьювка в местности Ястшембье-Здруй в Польше один шахтер погиб, еще четверо пропали без вести
Как сообщает Радио Польша, в субботу утром, 5 мая, на шахте произошло землетрясение силой почти четыре балла по шкале Рихтера.
С места катастрофы эвакуировали четырех шахтеров, троих в тяжелом состоянии нашли через несколько часов. Один из шахтеров, которого удалось извлечь из-под завалов, скончался.
Под землей на глубине 900 м застряли еще четверо шахтеров. В поисково-спасательной операции задействовали более 200 человек. На глубине 600 м под землей работают 85 спасателей.
Спасатели находятся в постоянном контакте с семьями шахтеров, которые находятся в поиске.
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