Израиль отозвал свою кандидатуру в члены Совета безопасности ООН

6 мая, 2018, 10:30

Накануне ожесточенной борьбы за кресло непостоянного члена в Совете Безопасности ООН Израиль объявил в пятницу, что отзывает свою кандидатуру

Об этом сообщает Associated Press.

Постоянное представительство страны в ООН сообщило, что после "консультаций с партнерами и добрыми друзьями Израиль решил отозвать свою кандидатуру на место в Совбезе".

"Было решено, что мы продолжим действовать со своими союзниками, что позволит Израилю иметь право на полное участие в процессах и в принятии решений в ООН. Это включает Совет Безопасности и акцент на сферах, связанных с развитием и инновациями", - говорится в сообщении.

Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов - США, России, Китая, Великобритании и Франции и 10 членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок.

Решение Израиля фактически гарантирует Германии и Бельгии победу на голосовании 8 июня и места непостоянных членов в Совете в течение двух лет.