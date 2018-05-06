Израиль отозвал свою кандидатуру в члены Совета безопасности ООН
Об этом сообщает Associated Press.
Постоянное представительство страны в ООН сообщило, что после "консультаций с партнерами и добрыми друзьями Израиль решил отозвать свою кандидатуру на место в Совбезе".
"Было решено, что мы продолжим действовать со своими союзниками, что позволит Израилю иметь право на полное участие в процессах и в принятии решений в ООН. Это включает Совет Безопасности и акцент на сферах, связанных с развитием и инновациями", - говорится в сообщении.
Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов - США, России, Китая, Великобритании и Франции и 10 членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок.
Решение Израиля фактически гарантирует Германии и Бельгии победу на голосовании 8 июня и места непостоянных членов в Совете в течение двух лет.
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