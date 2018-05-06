Из-за состояния здоровья пассажирки в Одессе посадили самолет, следовавший в Грецию

6 мая, 2018, 15:42

Пассажирский самолет, летевший из Киева в Грецию, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Одессы из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок

Об этом в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса" из-за состояния здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо", - написал он.

По словам Форостяка, экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, а самолет продолжил путешествие без нее.