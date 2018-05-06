Иран готов противостоять любому решению Трампа относительно ядерного соглашения, - Рухани

6 мая, 2018, 11:36

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности ответить на любое решение президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения с Тегераном

В заявлении, которая транслировалась в эфире государственного телевидения, лидер Ирана подчеркнул, что США пожалеют об отказе от ядерного соглашения "как никогда ранее", передает AFP.

"Если Соединенные Штаты выйдут из ядерого соглашения, они будут жалеть об этом, как никогда ранее", - заявил Рухани.

"У нас есть план действий, чтобы противостоять любому решению Трампа относительно ядерного соглашения", - добавил он.

#UPDATE 'If the United States leaves the nuclear agreement, you will soon see that they will regret it like never before in history,' Iranian President Hassan Rouhani says in a televised speech in northwestern Iran — AFP news agency (@AFP) 6 мая 2018 г.