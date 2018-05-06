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Иран готов противостоять любому решению Трампа относительно ядерного соглашения, - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности ответить на любое решение президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения с Тегераном

В заявлении, которая транслировалась в эфире государственного телевидения, лидер Ирана подчеркнул, что США пожалеют об отказе от ядерного соглашения "как никогда ранее", передает AFP.

"Если Соединенные Штаты выйдут из ядерого соглашения, они будут жалеть об этом, как никогда ранее", - заявил Рухани.

"У нас есть план действий, чтобы противостоять любому решению Трампа относительно ядерного соглашения", - добавил он.

  • Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерного соглашения от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.
  • Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерное соглашение с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном.
  • В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе заявил, что его страна не будет вести переговоры об изменении ядерного соглашения от 2015 года.
  • А представитель юридической команды президента США Рудольф Джулиани заявил о том, что Дональд Трамп хочет сменить правящий режим в Иране.
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