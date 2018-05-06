Иракская авиация атаковала позиции командования "ИГ" в Сирии

6 мая, 2018, 11:54

Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позиции террористов "Исламского государства" в Сирии

Об этом сообщили в правительстве Ирака в воскресенье, 6 мая, передает Reuters.

Воздушный удар был нанесен по позиции командования ИГИЛ на юг от города Эд-Дашиша. О потерях боевиков не сообщается.

Начиная с прошлого года, иракские ВВС совершили несколько авиаударов по позициям "ИГ" в Сирии с согласия правительства сирийского президента Башара Асада и возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "ИГ".