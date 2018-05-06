Иракская авиация атаковала позиции командования "ИГ" в Сирии
6 мая, 2018, 11:54
Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позиции террористов "Исламского государства" в Сирии
Об этом сообщили в правительстве Ирака в воскресенье, 6 мая, передает Reuters.
Воздушный удар был нанесен по позиции командования ИГИЛ на юг от города Эд-Дашиша. О потерях боевиков не сообщается.
Начиная с прошлого года, иракские ВВС совершили несколько авиаударов по позициям "ИГ" в Сирии с согласия правительства сирийского президента Башара Асада и возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "ИГ".
- Напомним, что 3 мая авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к проведению воздушных операций против ИГИЛ в Сирии.
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