В Вильнюсе за жесткие комментарии о россиянах будут судить сотрудника мэрии

6 мая, 2018, 14:52

Сотрудника мэрии Вильнюса, ответственного за общественный порядок, привлекли к уголовной ответственности за публичное оскорбление россиян

Как сообщает Delfi, прокуратура выдвинула Дарюсу Келу обвинения и уже передала дело в Вильнюсский участковый суд.

Келу обвиняют в связи с комментариями, которые он ранее написал статей о военном конфликте в Украине и российские военные учения в Калининградской области.

В комментарии в феврале 2017 года Кела писал, что Россия - враг Литвы и всего мира, страна нищеты, голода и неудачников, и она будет уничтожена. В других комментариях он называл россиян "кацапами", а Россию - "вонючей фашистской державой, которой руководит олигарх фюрер Путин".

В одном из комментариев он радуется, что на востоке Украины "были убиты кацапы, которые убили тысячи людей, поэтому сейчас телами кацапов в Украине засеяны поля, их не убирают, они там гниют на поле боя, но есть от них одна польза - трупы солдат выродившейся России удобряют украинскую землю".

Он также писал, что "от кацапа другой пользы и быть не может", поэтому Россия, которая оккупировала Украину - это "выродившийся поставщик трупов для Украины, а основной заказчик этих трупов - преступный фюрер Путин".

По словам прокурора, Кела не только насмехается над россиянами по национальному признаку, но и унижает их.

Кела свою вину не признает - он уверял в суде, что в 2014 году сам написал около 30 жалоб в прокуратуру в связи с комментариями, в которых насмехались над россиянами и евреями.

"Я не настроен против любого народа или его представителей, я по-граждански настроенный человек, поэтому я подавал в Генпрокуратуру жалобы - я считаю это своей общественной и гражданской деятельностью, а сейчас меня за это отдали под суд", - сказал Кела в суде.

Он заявил, что в комментариях писал не о российском народе, а о России как государстве и об агрессивной политике ее руководства.

Если суд докажет вину Кели, ему грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до двух лет.