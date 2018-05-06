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В Украине следует разместить американскую систему ПРО и прикрыть ее "Пэтриотами", - Бадрак

Украина сможет успешно развиваться лишь следуя примеру Израиля или Польши

Об этом писатель и военный эксперт Валентин Бадрак заявил в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Все зависит от того, насколько мы сможем получить реальную поддержку Запада. К сожалению, Украина довела себя до того, что она не может самостоятельного решить эти (оборонительные, - ред.) вопросы. Если бы мы превратились в плане получения помощи в такую страну, как Израиль, то в военном смысле мы бы могли достичь баланса с Россией", - отметил он.

Другой моделью военного развития Украины может быть та, что апробирована Республикой Польша.

"Мы бы получили возможность быть неприкосновенными. При каких условиях? Разместить военную базу на территории Украины. Например, ту, которая относится к национальной системе ПРО Соединенных Штатов Америки. Закрыть ее "Пэтриотами", системами противоракетной, противовоздушной обороны. И получить новейшие технологии. Вот для Украины путь к развитию", - подчеркнул экперт.

 

  • Напомним, в этой же программе Бадрак рассказал, что еще в 2009 году открыто предупреждал через прессу украинскую власть о возможном российском вооруженном вторжении.
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