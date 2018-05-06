В столице Дагестана люди вышли против строительства храма РПЦ. Есть задержанные

6 мая, 2018, 19:12

Вечером в воскресенье, 6 мая 2018 года, в парке у озера Ак-Гьоль в центре Махачкалы (Дагестан, Россия) начался митинг против строительства православного собора Александра Невского в парковой зоне у озера

Активисты сообщили об акции в мэрию Махачкалы 25 апреля, после того, как Верховный суд Дагестана разрешил строительство храма, однако полицейские, прибывшие на митинг, заявили, что акция "незаконна" и стали задерживать участников пикета, передает Kavkaz-Uzel.

Митинг был сорван, полиция не дала участникам митинга выступить с громкоговорителем. Примерно через час после начала акции ее организаторы - активисты движения "Город наш" - попросили людей разойтись, "чтобы не обострять ситуацию".

Сейчас в Ленинском РОВД остаются пятеро задержанных. Среди них - защитник Эльтавского леса Айгум Гитинов.

Журналисты и участники акции собрались возле отделения. Полиция пока не объяснила причин задержания.

Однако, одного из задержанных уже отпустили.

Организаторы намерены обжаловать действия полиции в суде.