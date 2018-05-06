В Харькове задержали нападавших на киборга Вербича

6 мая, 2018, 18:32

В воскресенье, 6 мая 2018 года, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу из 6 молодых людей, которые перед этим в Киеве совершили нападение на участника войны на Востоке Дмитрия Вербича, защищавшего Донецкий аэропорт

Молодые люди позиционируют себя как антифашисты, сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники.

"Одна из задержанных рассказала, что она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого мужчину в футболке с национальной символикой и ребята сказали, что молодой человек - "бандеровец" и его надо наказать", - говорится в сообщении.

Они недолго преследовали ветерана АТО, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож. Затем они сбежали в сторону супермаркета "Сильпо" и сели в троллейбус, сказано в публикации.

Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

Информацию о задержании подтвердил координатор С14 Сергей Мазур.

По его словам, подозреваемые являются "леваками".