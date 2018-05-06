В Харькове задержали нападавших на киборга Вербича
Молодые люди позиционируют себя как антифашисты, сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники.
"Одна из задержанных рассказала, что она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого мужчину в футболке с национальной символикой и ребята сказали, что молодой человек - "бандеровец" и его надо наказать", - говорится в сообщении.
Они недолго преследовали ветерана АТО, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож. Затем они сбежали в сторону супермаркета "Сильпо" и сели в троллейбус, сказано в публикации.
Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.
Информацию о задержании подтвердил координатор С14 Сергей Мазур.
По его словам, подозреваемые являются "леваками".
- 1 мая в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения.
- Впоследствии правоохранители обнародовали фотографии людей, которые вероятно причастны к нападению на Вербича.
- Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 7 лет лишения свободы.
- Также сам Вербич рассказал, что произошло во время нападения на него неизвестных в масках.
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