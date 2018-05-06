В Глазго прошел массовый митинг за отделение Шотландии

6 мая, 2018, 10:16

Десятки тысяч людей вышли в субботу на демонстрацию в Глазго, требуя независимости Шотландии

Об этом сообщает BBC.

Организаторы ежегодной демонстрации, группа "Все под одним флагом", отметили, что они надеялись на 40 тысяч участников. Однако, по их словам, предварительные оценки свидетельствуют о участие 80 тысяч человек.

По данным полиции Шотландии, к демонстрации присоединились 35 тысяч человек. В прошлогоднем марше в Глазго приняли участие 20 тысяч.

Организация "Все под одним флагом" описывает себя как "пронезалежницька организация, целью которой является проводить марши на регулярной основе, пока Шотландия не будет свободной".

Сокоординатор марша Нил Маккей уверен, что вскоре состоится второй референдум за независимость региона.

"Будет еще один референдум за независимость, он состоится еще до 2021 года, когда Британия наконец выйдет из ЕС. Мы готовы, и мы будем делать это ежегодно по всей Шотландии", - отметил Маккей.

Напомним, в сентябре 2014 года в Шотландии проходил первый референдум о независимости страны. Тогда 55% жителей проголосовали против выхода Шотландии из состава Британии, а независимость поддержали 45%.