В Днепр под Запорожьем выпустили 150 тыс. мальков щуки
6 мая, 2018, 16:04
150 тысяч новых щук появилось в Днепре под Запорожьем. Именно такое количество 2-недельных мальков хищной рыбы выпустили накануне ихтиологи
Помогали им в этом волонтеры-дайверы, передает Еспресо.TV.
Последние четверть века поголовье щуки в Днепре уменьшилось до критического уровня, поэтому ихтиологи стараются исправить эту ситуацию.
"Надеемся, что щука достигнет возраста половой зрелости и начнет размножаться. Оптимальным является, чтобы эти особи были по 4-6 кг", - говорит заместитель начальника отдела Запорожского рыбоохранного патруля.
Мальками сейчас заселяют пойменные озера Конской гряды, поскольку они пока весят всего 1-2 г и могут погибнуть на стремительном течении.
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