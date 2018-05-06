В апреле на фронте погибли 8 защитников Украины. Двум из них было по 19 лет
Об этом сообщает ЦензорНЕТ.
Вместе с тем, как отмечает издание, этот перечень может быть не полным.
1. Владимир Анатольевич Майборода - родился 09.07.1967 года в городе Мелитополь Запорожской области.
Прапорщик, заместитель командира взвода разведки 24-й отдельной механизированной бригады.
Погиб 8 апреля в районе поселка городского типа Зайцевое Донецкой области во время боя с ДРГ врага.
2. Денис Николаевич Начосный - родился 02.09.1986 года в поселке Маркеєв Чаплинского района Херсонской области. Жил в городе Геническе.
Сержант, заместитель командира взвода (исполнял обязанности командира взвода) - командир боевой машины 3-го отделения 1-го взвода 2-й роты 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады.
Погиб 12 апреля в 17.50 в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером. Сначала снайпер ранил побратима, а Начосный бросился его вытаскивать и попал под следующий выстрел, который оказался смертельным.
3. Максим Николаевич Черкун - родился 09.01.1997 года в селе Кривбасс Криворожского района Днепропетровской области
"Он рос очень самодостаточным, свободолюбимым и своенравным ребенком, с детства научившись принимать взрослые решения. Когда Макс учился в 7 классе, он, никого не предупредив, даже родителей, сел на маршрутное такси и поехал в Днипро на олимпиаду по программированию", - говорится в сообщении.
Сержант, командир противотанково-кулементного отделения 1-го взвода 2-й роты 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады.
Погиб 16 апреля в 19.00 в районе поселка Пески Донецкой области в результате осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела наших позиций.
4. Михаил Иванович Шозда - родился 14.04.1968 года во Львове.
Старший сержант, старший наводчик гранатометного взвода 2-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады.
Погиб 17 апреля в 12.10 в районе поселка городского типа Зайцевое Донецкой области в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.
5. Евгений Николаевич Хоменко - родился 25.05.1997 года в городе Вольногорск Днепропетровской области.
В 2015 году на последнем курсе техникума, он сообщил маме, что идет в ряды полка "Азов". Она не спорила, лишь попросила его сначала закончить учебу, положить на стол диплом, а потом решать. Евгений пообещал так и сделать, и свое обещание он выполнил.
Весь год он учился и параллельно готовился к поступлению в "Азов": физически тренировался, продолжал заниматься боксом, каждое утро бегал по 10 км, сдал экзамены на получение водительских прав. В июне 2016-го, после торжественного вручения диплома, на которое парень надел вышиванку, он отдал маме диплом и сказал: "Все, мама, теперь я готов идти".
18 апреля около 7.20 при выполнении боевого задания в Донецкой области получил тяжелые осколочные травмы головы. Санавиацией его доставили в больницу Мечникова, но врачи после обследования сообщили, что его можно было не везти, потому что мозг уже был мертв.
Длительная операция не дала результатов, и утром 20 апреля он скончался.
6. Геннадий Вячеславович Широкий - родился 15.08.1969 года в селе Московка Купянского района Харьковской области.
Старший солдат, водитель 3-го механизированного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
24 декабря 2017 года он получил тяжелое ранение в промзоне города Авдеевка, сначала был доставлен в военный госпиталь в Харькове, где ему сделали 2 операции. Геннадий Вячеславович находился в состоянии комы, в конце января его перевезли в Киевский госпиталь, где он умер 20 апреля, так и не приходя в сознание.
7. Александр Васильевич Матус - родился 18.09.1981 года в городе Лисичанск Луганской области.
Солдат, разведчик разведывательной роты 53-й отдельной механизированной бригады.
Погиб 20 апреля в 2.10 в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области от ранений, полученных во время обстрела наших позиций из БМП.
8. Сергей Перепелица - родился 02.07.1977 года в селе Звановка Бахмутского района Донецкой области.
Сержант, главный сержант 2-й штурмовой роты 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады.
Погиб 21 апреля в 9.20 вблизи населенного пункта Майское Бахмутского района Донецкой области в результате подрыва машины ГАЗ-66 на неустановленном взрывном устройстве.
- Напомним, в марте, по открытым данным, погибли 10 защитников Украины.
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