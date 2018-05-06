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Украинские военные попали в засаду вражеской ДРГ - один погиб, двое ранены

Сегодня, 6 мая 2018 года, во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении

Об этом говорится в обнародованной на Facebook информации 24-й бригады им. Короля Данила.

"На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которой боевики ДРГ открыли огонь. После непродолжительного огневого столкновения резервная группа начала преследование противника, во время которого трое боевиков были уничтожены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.

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