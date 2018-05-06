Украина требует немедленного освобождения задержанных на акциях в России
Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в субботу.
"В Украине решительно осуждают брутальные нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, которые вышли на улицы в рамках глобального мирного протеста #ОнНамНеЦарь", - отмечают в министерстве.
Там подчеркнули, что "задержание и арест более 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основополагающих свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России".
Особенно возмущает насилие по отношению к несовершеннолетних граждан и молодежи, отметили в МИД.
"Украина и наши международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечение их прав на мирный протест против произвола и несправедливости", - говорится в заявлении.
- Как сообщалось, 5 мая в России проходили митинги "Он нам не царь" к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.
- По данным на 21:00, 5 мая в 26 городах России задержали 1599 вероятных участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих.
- Евросоюз и США призвали российские власти немедленно отпустить задержанных в субботу мирных демонстрантов и журналистов.
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