Турция пригрозила ответными мерами, если США прекратят продажу оружия

6 мая, 2018, 14:32

Турция примет ответные меры, если США прекратят поставки вооружения, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

В Палате представителей Конгресса США предложили прекратить продажу военной техники Турции, чтобы помешать покупке Анкарой оружия в РФ, передает Reuters.

Турция, в частности, планирует купить более 100 истребителей F-35, а также ведет переговоры с Вашингтоном о покупке противоракетных комплексов Patriot.

"Если Соединенные Штаты введут санкции против нас или сделают такой шаг, Турция полностью отплатит тем же", - сказал Чавушоглу.

Турция и Россия договорились о сокращении сроков поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 на июль 2019 года. Ранее реализацию контракта планировалось начать в 2020 году.