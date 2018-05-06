Турция пригрозила ответными мерами, если США прекратят продажу оружия
6 мая, 2018, 14:32
Турция примет ответные меры, если США прекратят поставки вооружения, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
В Палате представителей Конгресса США предложили прекратить продажу военной техники Турции, чтобы помешать покупке Анкарой оружия в РФ, передает Reuters.
Турция, в частности, планирует купить более 100 истребителей F-35, а также ведет переговоры с Вашингтоном о покупке противоракетных комплексов Patriot.
"Если Соединенные Штаты введут санкции против нас или сделают такой шаг, Турция полностью отплатит тем же", - сказал Чавушоглу.
Турция и Россия договорились о сокращении сроков поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 на июль 2019 года. Ранее реализацию контракта планировалось начать в 2020 году.
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